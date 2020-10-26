AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محيي إسماعيل يتسكع بمهرجان الجونة السينمائي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل - محمد نحلة
لم يستغل الفنان الكبير محيي إسماعيل فترة تواجده بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة حتى الآن، حيث يكفتى بالمرور على البساط الأحمر قبيل عرض الأفلام، ويظل جالسا خارج قاعة العرض رافضا الدخول دون سبب.

محيي إسماعيل فضل أيضا عدم الإدلاء بتصريحات للصحافة والإعلام الا فيما ندر، ولم يعلق حتى اللحظة على تواجد اسمه ضمن قائمة الرافضين لتكريم الممثل الفرنسي جيراد دي بارديو.

المهرجان يحوي "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة" المكونة من المخرجة التونسية رجاء عماري، والممثل الهندي الشهير علي فازال، ، وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي جيوم دي ساي والممثلة السورية كندة علوش ومريم نداي، الممثلة السنغالية.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: المخرجة المصرية ماريان خوري، والمونتير والمخرج سيمون الهبر المنتج والمبرمج السويدي فريدي أولسون، برنارد كارل، المبرمج والمدير الفني لمهرجان "حول العالم في 14 فيلم". المنتجة ماري بيير ماسيا.

ومسابقة الأفلام الروائية الطويلة: الممثل آسر ياسين، والمخرج أمجد أبو العلا ورودريجو سيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويرأس اللجنة المخرج والمنتج بيتر ويبر.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة.. العرض الثانى لفيلم الرجل الذي باع ظهره مساء اليوم

لبلبة تشيد بتنظيم مهرجان الجونة وتهنئ خالد الصاوى على تكريمه.. شاهد

شاهد.. هانى رمزى بصحبة خالد الصاوى ومحى اسماعيل من مهرجان الجونة

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

نجيب ساويرس يدعم نجله انسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما

ترشيحاتنا

اليوم.. الحكم على ممدوح حمزة في التحريض على العنف

قبل إعلان نتائج الفرز.. ننشر نِصاب فوز مرشحي انتخابات مجلس النواب

هل دعاء الوالدين على أبنائهم مستجاب

يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة

فوز أبو العينين ليس مفاجأة.. عمرو أديب عن دائرة الجيزة والعجوزة والدقي

أخبار التوك شو: أحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد.. حمادة هلال: أنا مليش في الهجص وبعتذر لكل الناس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور