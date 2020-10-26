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أخبار العالم

توقيع رئاسي على ثمرة قرع.. ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد الهالوين في البيت الأبيض.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثمرة يقطين (قرع عسلي) بعد انتهاء تجمع مؤيد له بولاية ماين يوم الأحد، مضيفا أنه يرجح عرضها على موقع "إيباي" للبيع بالمزادات.

ووضع ترامب توقيعه على يقطينة أحد الحقول الواقعة بمدينة ليفانت، قبل أن يضيف مازحا: "ستعرض على موقع "إيباي" الليلة".

ويشهد بيع اليقطين رواجا كبيرا حاليا، حيث يستخدم في الزينة خلال عيد "هالوين" الذي سيحتفل به الأمريكيون بعد ستة أيام.

وأقام ترامب وقرينته ملانيا احتفالًا بعيد الهالوين (عيد القديسين) في البيت الأبيض، حيث استضافًا عددًا محدودًا من الأسر الأمريكية في ظل إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويُعد التنكر ونحت أشكال الوجوه على ثمار القرع العسلي طقسًا تقليديًا من طقوس الهالوين يحافظ عليه الأمريكيون منذ مئات السنين.
توقيع رئاسي على ثمرة قرع.. ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد الهالوين في البيت الأبيض.. صور
توقيع رئاسي على ثمرة قرع.. ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد الهالوين في البيت الأبيض.. صور
توقيع رئاسي على ثمرة قرع.. ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد الهالوين في البيت الأبيض.. صور
توقيع رئاسي على ثمرة قرع.. ترامب وميلانيا يحتفلان بعيد الهالوين في البيت الأبيض.. صور

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