تطوير المريوطية.. محافظ الجيزة: ندرس أنشاء كباري علوية لتخفيف الضغط المروري









أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دراسة أنشاء كباري علوية علي الجانبين في المنطقة الواقعة بتقطاع طريق المريوطية مع شارع ترسا، إستكمالًا لرؤية التطوير الشاملة التى تنفذها محافظة الجيزة بالطرق والمحاور.









وأكد المحافظ على إنشاء كوبري مشاه بطراز معماري حضارى وتطوير عدد" 4" كباري مشاه بجسر المريوطية الى جانب تخصيص حارة مرورية لإنتظار السيارات .





تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقدة منطقة المريوطية لمتابعه أعمال توسعة وتطوير الطريق والوقوف علي الرؤية النهائية التي تتماشي مع مخطط التطوير الجاري تنفيذه بجسر ترعة المريوطية للإرتقاء والنهوض بالمنطقة بشكل متكامل وأحداث نقلة حضارية وطفرة مرورية بها





وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة المريوطية مروريًا بالكامل للتسهيل علي المواطنين وقائدي المركبات لتخفيف الضغط المروري علي شوارع الهرم واللبيني وفيصل وترسا وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بشان تسهيل الحركة المرورية بالمحاور التي تعاني من كثافات .





وأشار إلى انه سيتم ربط الحركة المرورية للقادم من شارع ترسا ومتجه لشارعي اللبيني والأربعين لتخفيف الضغط المرورى بالمنطقة المشار اليها.





وأكد المحافظ أنه تم البدء في رصف البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية بطول حوالي 3,2 كم وذلك بعد توسعته ليصل عرضه إلي ٢٥ م في الجهة الواحدة في كل إتجاه وذلك بدءًا من شارع الهرم و حتي الطريق الدائري لكونه محور مروري رئيسي للمزارات السياحية.





شدد المحافظ علي الشركة المنفذة تنفيذ الأعمال بأعلي المعايير الهندسية ومراعاة دعم الطريق بالزراعات الخضراء موجهآ أحياء الطالبية والهرم بتذليل أي معوقات لإنهاء المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد بالتوازي مع أعمال التدبيش والتطوير الجاري تنفيذها لجسر المريوطية.





كما تفقد محافظ الجيزة إستكمال ممشي المريوطية الحضارى موجهًا بسرعه الإنتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء فى إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقله وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الانشطة التى يمكن إقامتها لتحقيق عائد إستثمارى للمشروع وتوفير أماكن ترفيهه للمواطنين.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور مصطفي صبري إستشاري تخطيط النقل وهندسة المرور ومدير مديرية الاسكان ورئيس حى الهرم وهيئة النظافة وجهاز السرفيس.



