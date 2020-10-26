كيف تفرق بين السعال والتهاب الحلق والإصابة بـ كورونا.. دراسة تجيب

السعال و التهاب الحلق من الأعراض الشائعة عند الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولكن خلال تلك الفترة يصاب الكثير من الأشخاص بهم، ولكن بعض الأشخاص يجهلون الاختلاف بين السعال عند الإصابة بالكورونا وأي مرض أخر.





في حين أن التهاب الحلق والسعال الجاف من الأعراض النموذجية لفيروس سارس COV-2 ، يمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز التنفسي ، مثل الحلق أو الخنق بسبب عوامل خارجية أيضًا، يجب أنت ضع في اعتبارك كيف يتغير الطقس ، وارتفاع مستويات التلوث ، يمكن أن تكون هذه الأعراض شائعة جدًا.





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بصرف النظر عن التهاب الحلق ، يمكن أن يسبب التلوث والمهيجات مجموعة من الأعراض مثل التهابات العين والصداع والبرد وسيلان الأنف والقطرات الأنفية اللاحقة، يمكن أن يحدث هذا عادة عندما يستقر التلوث الذي يسبب الجسيمات في الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي.









في حين أن الطريقة الحقيقية الوحيدة لتأكيد إصابتك بـ COVID-19 هي إجراء اختبار تشخيصي (RT-PCR / Antigen) ، هناك طريقة أخرى لتمييز أعراضك عن أعراض عدوى الفيروس التي تنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم وهي تتبع الأعراض، وعليك أن تحترس من الأعراض التي قد تشعر بها في الأيام الأولى.





وأفاد التقرير وفقا لموقع "timesofindia"، أن مع التلوث والحساسية الموسمية، تحدث مشاكل مثل سيلان الأنف ، أو حكة الحلق، أو عيون دامعة ، وهي ليست شائعة إلى حد ما في حالات فيروس كورونا COVID.





هناك علامة أخرى يجب مراعاتها أثناء الوباء وهي أن أعراض الحساسية والتلوث تميل إلى الانخفاض بمجرد تقييد التعرض ، على عكس أعراض كورونا COVID ، التي تستغرق مسارًا مختلفًا لتختفي.