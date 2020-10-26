مؤشرات أولية لدائرة سيدي جابر بالإسكندرية: مجدي الوليلي 21250 صوتا وأحمد المصري 16225 صوتا

كشفت المؤشرات الأولية الناتجة عن المحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الثالثة “سيدي جابر" عن أداء 70 ألف 776 ناخبًا بإجمالي أصوات صحيحة 51 ألف، و767 صوتًا، وأصوات باطلة بلغت 19 ألف صوت.





وقال رئيس اللجنة العامة بالرمل، إن نتيجة الإحصاء العدد أسفرت عن حصول المرشحين مجدى الوليلى 21250 صوتا، وأحمد المصرى 16225، و مصطفى أبو زهرة 8684 صوتا، وسمير البطيخي 6759 صوتا.





واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء أمس فى تمام التاسعة مساء، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.





وتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 نوفمبر في الداخل.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



