هل يجوز نقل المتوفي من تربة إلى أخرى .. أمين الفتوى يجيب

وأشار إلى أن هذا من قبيل الاعتداء على حرمته فإذا دفن فى قبر فلا يجوز أن ينبش قبره ولا أن يخرج منه إلا لضرورة كأن تكون المياه الجوفية ضربت فى المكان فيكون هناك ضرورة لنقل هذه الجثث إلى مكان آخر ، موضحًا أن الفقهاء استنبطوا أن عدم نقل الجثث من مقبرة لأخرى من تكريم الله للإنسان.





وتابع: المبادئ أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، لا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، ولا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة، حُرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، كما لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية، ولا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.





هل يجوز فتح المقبرة على الميت