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ديني

هل يجوز نقل المتوفي من تربة إلى أخرى .. أمين الفتوى يجيب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:43 م
حكم نقل المتوفي من
حكم نقل المتوفي من تربة الى أخرى
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يجوز نقل الموتى من مقبرة إلى أخرى؟". 

وأجاب "عبد السميع"، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، أنه إذا كانت هناك حاجةٌ مُلِحَّةٌ لنقل الميت بعد دفنه ولم يكن جسمه قد انفجر ولا رائحته قد تغيّرت، ورُوعِيَ في النقل الحفاظُ على حرمته؛ يجوز في هذه الحالة نقله.

وأشار إلى أن هذا من قبيل الاعتداء على حرمته فإذا دفن فى قبر فلا يجوز أن ينبش قبره ولا أن يخرج منه إلا لضرورة كأن تكون المياه الجوفية ضربت فى المكان فيكون هناك ضرورة لنقل هذه الجثث إلى مكان آخر، موضحًا أن الفقهاء استنبطوا أن عدم نقل الجثث من مقبرة لأخرى من تكريم الله للإنسان.

وتابع: المبادئ أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، لا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة، ولا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة، حُرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا، كما لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية، ولا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

هل يجوز فتح المقبرة على الميت 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الفتح على الميت بعد دفنه مباشرة لأن فى هذا هتكا للميت بفتح قبره.

وأضاف ممدوح فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن فتح القبر على الميت يكون بعد زوال الروائح الكريهة والتحلل ويكون للضرورة، وعلى حسب ما يخبر به المختصون أن أقل مدة يباح فيها الفتح ستة أشهر.

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