سفير الصين بالقاهرة: الانتهاء قريبا من 8 مبان وأعلى برج بالقارة بالعاصمة الإدارية





وتابع السفير خلال المؤتمر الــــ 14 للسفارة الصينية بالقاهرة، عقده أمس الأحد بمقر إقامته، أن هناك تعاونا بين مصر والصين في مختلف المجالات وتتطابق رؤى مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، وحافظت الشركات الصينية على استثماراتها في مصر خلال جائحة كورونا، وسوف توسع حجم الاستثمارات عقب الجائحة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة بلغ في 2020 حوالي 71 مليون دولار، بنسبة زيادة 34.6% مقارنة بالعام الماضي.





وقال لياو ليتشيانغ إن هذه الاستثمارات شملت صناعة الأجهزة الكهربائية والدراجات البخارية وكذلك التعاون الزراعي، وبلغ حجم الاستثمارات الصينية بشكل عام 7 مليارات و500 مليون دولار، كما تعمل في منطقة "تيدا" الاقتصادية بالعين السخنة 96 شركة، تستثمر حوالي مليار و200 مليون دولار أمريكي وتجاوز حجم المبيعات مليار و300 مليون دولار بقيمة ضرائب 170 مليون دولار للخزينة المصرية، كما وفرت فرص عمل لـــــ 4 آلاف من المصريين ووظفت حوالي 30 ألف مصري بشكل غير مباشر.





ولفت إلى أن هناك مجالات للتعاون الاقتصادي والمالي في مصر بالتعاون مع البنوك الصينية، وهناك نية لجلب المزيد من الاستثمارات لمصر، كما دعت بكين الكثير من الكوادر للتدريب في الصين، وكذلك في معاهد التكنولوجيا التابعة لجامعة قناة السويس ومركز التدريب في العين السخنة بمساعدة كوادر صينية وكفاءات لتعليم الصناعة.

أكد لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة أنه سيتم الانتهاء قريبا من 8 مبان وأعلى برج بالقارة في المنطقة المركزية للعاصمة الإدارية، ضمن المشروعات الكبرى هناك بعد أن تم إكمال الهيكل الرئيسي لــــ 4 مبان بما فيها البرج الأعلى في أفريقيا والبالغ ارتفاعه حوالي 250 مترا و48 طابقا، مشيرا إلى أن مشروع السكك الحديدية بالعاشر من رمضان اكتمل بنسبة 70%.