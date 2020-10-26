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برلمان

حسانين توفيق: البرلمان بغرفتيه يلعب دورا مهما في تهيئة البيئة التشريعية للتحول الرقمي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة مصر رقمية وجهود التحول الرقمي، يدفع نحو الإسراع في تفعيل المنظومة، بما ينعكس على جودة الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف "توفيق"، فى بيان صحفى، أن البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ" لهما دور كبير في دعم البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ برامج التحول الرقمى، خاصة ما يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وجه الرئيس بتنفيذها في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتخطيط العمرانى، حيث من المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بدور كبير في هذا الصدد.

وطالب توفيق بالاهتمام بصعيد مصر، الذى يعانى صعوبات فى توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للتحول الرقمى، خاصة في ظل ما فرضته أزمة كورونا من حاجة ملحة للتحول السريع وخاصة في قطاع التعليم، وتسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى العلمى إلكترونيا دون صعوبات تقنية.

وأكد عضو الشيوخ، أن مصر لديها مقومات كبيرة لتصبح ممرا رقميا عالميا للبيانات، بموقعها الجغرافى، وهو ما يتطلب جهودا كبيرا لتهيئة البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف.

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