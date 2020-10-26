الاتحاد الأفريقي: استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان غدا

أعلن الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي ، عن أنه وبعد مشاورات مكثفة مع رؤساء دول أطراف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي - الرئيس عبد الفتاح السيسي بجمهورية مصر العربية ، ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ، آبي أحمد ، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر. 2020 ، بعد استراحة لمدة سبعة أسابيع.





ورحب الرئيس رامافوزا بالتزام الأطراف بمواصلة المفاوضات مسترشدة بروح التعاون وحسن النية والتسوية بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.





وقال الرئيس رامافوزا: "إن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي دليل على الإرادة السياسية القوية والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة في المفاوضات من أجل الحل السلمي والودي لسد النهضة. خاصى وإنه إعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة أفريقية، بما يتماشى مع مبدأ عموم أفريقيا للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهو أحد ركائز الاتحاد الأفريقي ".





وفي هذا الصدد ، طمأن الأطراف الثلاثة المفاوضين على دعم الاتحاد الأفريقي وتعاونه المتواصل ، وأعرب عن ثقته القصوى في أن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجوانب التقنية والقانونية للمفاوضات.





واختتم الرئيس رامافوزا حديثه قائلًا: "بدون أدنى شك ، فإن الاختتام الناجح لمفاوضات سد النهضة سيعزز التكامل الإقليمي ويسرعه ، مع تعزيز التعاون والتنمية المستدامة في المنطقة ، لصالح إفريقيا ككل".