محافظ دمياط والسفير الريدى يتفقدان مشروع مكتبة مصر العامة بعزبة البرج





تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج والتى تم الإنتهاء من استكمال جميع الأعمال بها خلال الفترة الماضية، حيث جاءت الزيارة بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ود. أحمد أمان المنسق العام للمكتبات الإقليمية.





هذا وقد قامت المحافظ والسفير الريدى بتفقد مبنى المكتبة المقام على مساحة ٣٦٥م، ويضم بدروم للمخازن ودور ارضى يشمل قسمى للاستقبال و الإدارة وقاعة ، ودوريين علويين حيث يتضمن الدور الأول ٦ قاعات للأطفال، بالإضافة إلى ٦ قاعات أخرى للكبار بالدور الثاني، فضلًا عن مسطح خدمات بالدور الأخير وذلك بتكلفة مبدئية قدرها ١٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه ، كما ناقشا سبل نحو التجهيزات النهائية لافتتاح المشروع خلال نوفمبر القادم، وكذا مناقشة آليات إستغلال المسطح العلوى لإقامة مركز للأنشطة و مسرح على غرار مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط..





فيما وقد أوضحت محافظ دمياط أن مكتبة مصر العامة بعزبة البرج تعد صرحًا ثقافيًا متكاملا، يهدف إلى تقديم كافة الخدمات والأنشطة لأبناء المدينة، منوهة الى أن المحافظة و مجلس إدارة مكتبات مصر العامة قد قاما ببذل جهود كبيرة لاستكمال تنفيذ ذلك المشروع فى أسرع وقت ممكن.





وأشارت منال عوض الى أنه من المقرر تنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالمساحة المحيطة لمبنى المكتبة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة،لاتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف وإدماج الفئات الأكثر تهميشا.





ومن جانبه، توجه السفير الريدى بالشكر لمحافظ دمياط وجميع القائمين على تنفيذ ذلك الصرح الثقافي ليصبح منارة للعلم والمعرفة بمدينة عزبة البرج وجميع المناطق المحيطة بها، مشيدًا بالمشروع الذى قدمته المحافظ لتنفيذ مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات Safe City بالمحيط الخاص بالمكتبة والذى سيصبح إضافة كبيرة للمنطقة بأكملها.









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