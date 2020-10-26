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ثقافة

التفكير النقدى وآليات مواجهة التطرف موضوع نقاش لجنة الفلسفة بالأعلى للثقافة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس ومقررها الدكتور مصطفى النشار؛ ندوة تحت عنوان: "التفكير النقدى وآليات مواجهة التطرف"، وذلك في تمام السادسة من مساء غدا الثلاثاء ٢٧  أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 

ويشارك بها كل من: الدكتور حسين علي حسن، وصلاح سالم، وعمار علي حسن، ويدير الندوة الدكتور مصطفي النشار مقرر اللجنة. 

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة سوف يعقد في نفس اليوم ندوة بعنوان: "نصر أكتوبر والتحولات الاقليمية والدولية"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، كما تعقد رابع الأمسيات الثقافية الدولية بعنوان مصر إسبانيا مساء في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 28 أكتوبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.  

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
صفحة أمانة المؤتمرات 
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/
قناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب
https://www.youtube.com/c/

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة والتي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية ومواجهة التطرف والإرهاب.

وتكثف لجان المجلس من الفعاليات المتنوعة التي تقدمه لتوعية الجمهور في المجالات المتنوعة، سواء داخل المجلس أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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