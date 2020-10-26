تطهير وتلميع الإطار الخارجي لـ مقام إبراهيم بالحرم المكي .. صور

نفذت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عملية تطهير وتلميع الإطار الخارجي لمقام إبراهيم -عليه السلام-، ضمن مبادرة "معًا يحترزون ".





وشمل ذلك الهيكل المعدني الخارجي مع جميع التفاصيل، إضافة إلى فوانيس حجر اسماعيل عليه السلام.





أوضح مدير ادارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، جابر الودعاني، أنه تم تخصيص عمالة مدربه ومكلفه بعملية تطهير وتلميع مقام سيدنا ابراهيم -عليه السلام- وفوانيس حجر اسماعيل، و بإشراف ومتابعه من الجهة المختصة بالإدارة مستخدمين أدوات ومواد خاصة.





واختتم الودعاني شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على حرصه ومتابعته في توفير أفضل الخدمات لراحة المصلين وضيوف بيت الله الحرام، في إطار خطة متكاملة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة، والاهتمام بجميع شؤون المسجد الحرام وتهيئة مختلف الوسائل لتسهيل أداء عبادتهم.