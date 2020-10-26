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محافظات

نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:45 م
الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي
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يوسف رجب

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، الفتيات اليتيمات، بمؤسسة الفتيات الأيتام بجمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادي، احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف.


شارك فى الاحتفالية حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعية.


تضمن الاحتفال، عدد من الفقرات الفنية لأبناء مؤسسة الفتيات الايتام، بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات والتواتشيح الدينية.


وهنأ نائب محافظ قنا، جميع الحضور بذكري المولد النبوى الشريف، معربًا عن سعادته بالاحتفال بهذه الذكرى العظيمة مع أبناء مؤسسة الفتيات الأيتام.


وأكد نائب محافظ قنا، حرص المحافظة على رعاية ودعم الاطفال الأيتام بجميع دور الرعاية ومشاركتهم في الاحتفال بكافة المناسبات الوطنية والدينية.


وقال  عمر، إن الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف هي ذكرى عطرة نستلهم منها قيم سامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام ونبذ العنف و التطرف والإرهاب، مقدمًا التهنئة بتلك المناسبة لكافة ابناء المحافظة والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية.

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نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي
نائب محافظ قنا يشارك فتيات مؤسسة الأيتام بنجع حمادي الاحتفال بذكرى المولد النبوي

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