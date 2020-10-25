جامعة جنوب الوادي تنظم أولى فعاليات مركز التدريب والإبداع الرقمي

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أولى الفعاليات التدريبية المقامة بمركز التدريب والإبداع الرقمي المنشأ من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق و الدكتور عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضاري و الدكتورة سهير حمدي، نواب رئيس الجامعة السابقين، و حضر من وزارة الاتصالات الدكتورة هبه صالح، رئيس المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات.





وناقش الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، مع كل من الدكتور عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات والدكتورة هبه صالح، رئيس المعهد القومي لتكنولوجيا المعلومات سبل التعاون المشترك بين جامعة جنوب الوادي ووزارة الاتصالات، والخدمات التي يقدمها مركز التدريب والإبداع الرقمي لكافة مكونات المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وطلاب، والخدمات المقدمة لشباب الخريجين من خريجي جامعة جنوب الوادي.





وأكد غرباوي، على التطوير الذى تشهده البنية التحتية والمعلوماتية داخل الجامعة والتحول نحو الرقمنة إنما يأتي في إطار ما نادى به رئيس الجمهورية من بناء الأنسان المصري وتوجيهاته المستمرة في الاستثمار في البشر مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة تستوعب كافة الخريجين مثقلين بكافة أنواع المهارات التقنية و اللغوية و المعلوماتية، و أن الجامعة تعمل على توعية كافة روادها بهذه المجالات الجديدة.





وأشار رئيس الجامعة، لما تتخذه جامعة جنوب الوادي من التعاون مع كافة الهيئات التي تساهم في توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتعمل على تطوير مهارتهم و خبراتهم.





وأعرب رئيس الجامعة، السابق عن شكره لقيادات وزارة الاتصالات التي قامت بالتعاون مع الجامعة من أجل إقامة مركز تدريب و إبداع يقدم خدمات مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لكافة الخريجين والطلاب بما يحقق الاستفادة المثلى لهم.





وأوضح الدكتور عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات، عن دور وزارة الاتصالات والمبادرات التدريبية التي تقدمها للخارجين والطلاب، والتي تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتنفيذ أنشطة مختلفة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.





وتحدث الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن أوجه التعاون المستقبلي بين وزارة الاتصالات وجامعة جنوب الوادي ممثلة في الشراكة في منح دراجات علمية مهنية غير أكاديمية مثل الدبلومات المهنية والماجستير المهني بغرض مساعدة الطلاب والخريجين في الحصول على درجات علمية غير اكاديمية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.





وحثت الدكتورة هبه صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، شباب الخريجين والطلاب بالاشتراك في المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي من خلال مركز التدريب والإبداع الرقمي المقام داخل جامعة جنوب الوادي.





وأضافت صالح، أن أبرز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها داخل مركز الإبداع ، مبادرة التعلم الرقمي من خلال المنصة الرقمية "مهارة تك " لتدريب الشباب في عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة مما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل الرقمي.





ودعا الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بجامعة جنوب الوادي، إلى التعاون والتلاحم والتكامل بين مركز الإبداع الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وكافة الوحدات والمراكز العلمية المقامة على أرض الجامعة، لتحقيق الغرض المنشود من إنشاء هذه المراكز فى تحفيز الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات و اكساب رواد الجامعة المهارات التقنية المطلوبة لسوق العمل والتوسع والبحث عن فرص عمل وشراكات جديدة بما يخدم كافة رواد الجامعة.





وشهد فعاليات مركز التدريب و الإبداع الرقمي لفيف من عمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومن وزارة الاتصالات كلا من المهندسة " فيروز عامر " مدير عام التدريب بالمعهد القومي للاتصالات، والمهندس" أحمد صلاح " مدير مركز التدريب والإبداع المقام بالجامعة.





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