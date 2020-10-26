هل ساهم كورونا في تراجع معدلات الزواج والإنجاب؟.. طبيب نساء وتوليد يجيب

قال الدكتور حسام الشنوفي، استاذ مساعد النساء والتوليد بطب القصر العيني، إن مصر تشهد زيادة وطفرة كبيرة في المواليد منذ ثورة يناير 2011 وحتى بعد تفشي فيروس كورونا، وهناك مجهودات كبيرة على برامج تحديد النسل.





وأضاف الدكتور حسام الشنوفي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الحياة مستمرة في بعض البلدان رغم الحروب والأزمات.





وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة الإقبال على الزواج انخفضت بنسبة 20% خلال تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الإقبال على الطلاق، لافتًا إلى أن تكلفة الزواج انخفضت كثيرا بسبب غلق قاعات الأفراح.





وتابع أن تكلفة الزواج فى تزايد، وأن هناك شبابا وفتيات وصلوا لسن الأربعين دون زواج بسبب ارتفاع التكاليف.



