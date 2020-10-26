هل ساهم كورونا في تراجع معدلات الزواج والإنجاب؟.. طبيب نساء وتوليد يجيب

قال الدكتور حسام الشنوفي، استاذ مساعد النساء والتوليد بطب القصر العيني، إن مصر تشهد زيادة وطفرة كبيرة في المواليد منذ ثورة يناير 2011 وحتى بعد تفشي فيروس كورونا، وهناك مجهودات كبيرة على برامج تحديد النسل.
وأضاف الدكتور حسام الشنوفي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الحياة مستمرة في بعض البلدان رغم الحروب والأزمات.
وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسبة الإقبال على الزواج انخفضت بنسبة 20% خلال تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى انخفاض الإقبال على الطلاق، لافتًا إلى أن تكلفة الزواج انخفضت كثيرا بسبب غلق قاعات الأفراح.
وتابع أن تكلفة الزواج فى تزايد، وأن هناك شبابا وفتيات وصلوا لسن الأربعين دون زواج بسبب ارتفاع التكاليف.