ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

عرضت قناة الغد فيديو لكمامة تحذر من فيروس كورونا.
وأضاف الفيديو أن باحثين من جامعة فرجينيا الأمريكية ابتكروا ألياف ذات صبغة حرارية يتغير لونها حين يتعرض حاملها لميكروب أو جرثوم لتوضح لمرتديها بوجود عامل خطر.
وأوضح الفيديو أن هذه الألياف قابلة لإعادة التدوير ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة بسهولة.
وأكد الباحثون أن هذه الألياف يمكن استخدامها كمناديل تنظيف للكمامة أو وضعها داخلها للحماية من فيروس كورونا.
وتستخدم هذه المناديل ألياف نانوية من خلال دمج تركيبات الكريستال السائل في الألياف النانوية المعزولة كهربائيا ومعالجة الألياف والبلورات السائلة، بحيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أو خفضها إلى تغيير اللون حال تعرضها لأي من الفيروسات ومن بينها كورونا.