ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

عرضت قناة الغد فيديو لكمامة تحذر من فيروس كورونا.





وأضاف الفيديو أن باحثين من جامعة فرجينيا الأمريكية ابتكروا ألياف ذات صبغة حرارية يتغير لونها حين يتعرض حاملها لميكروب أو جرثوم لتوضح لمرتديها بوجود عامل خطر.





وأوضح الفيديو أن هذه الألياف قابلة لإعادة التدوير ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة بسهولة.





الباحثون أن هذه الألياف يمكن استخدامها كمناديل تنظيف للكمامة أو وضعها داخلها للحماية من فيروس كورونا. وأكد



