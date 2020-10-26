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تعليم

عميد آداب القاهرة يناشد الطلاب بعدم شراء الكمامات من الباعة الجائلين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:03 م
كمامات
كمامات
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مريم عزت
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا. 

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وناشد "شريف"، جميع الطلاب عدم شراء الكمامات من الباعة الجائلين لاننا لا نعرف مصدرها، فهناك عدد كبير منهم يقوم ببيع كمامات غير صحية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن الكلية توفر لطلابها كمامات طبية داخل الحرم الجامعى. 

وكان قد صرح عميد الكلية، أن الطالب الذى لا يرتدي الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى.

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وأضاف الدكتور شريف، إن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة.

كما أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى.

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