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تعليم

انطلاق أولى البرامج التثقيفية ضد كورونا بمدارس شمال سيناء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:45 ص
احدى مدارس شمال سيناء
احدى مدارس شمال سيناء
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احمد صالح
أكد عبد الفتاح مبارك مراقب عام الثقافة بالعريش، محافظة شمال سيناء ،أنه تم تنفيذ أولى البرامج التثقيفية لطلبة المدارس بالمحافظة ،اليوم ، حول موضوع الامراض المعدية وكيفية تجنبها،وذلك عن طريق فرق للتحكم والسيطرة بالمدارس ومراكز الشباب.

وتم عقد الندوة التثقيفية بمدرسة الألفي الثانوية بالعريش وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم للوقاية من الامراض المعدية وكيفية تجنبها ، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد .

وأكد عبد الغفار شعلان مراقب عام الثقافة بالعريش ،أهمية ارتداء الماسك أو ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي، واضاف انه تم التنوية الي المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة ١٠٠مليون صحة.

وقد تم التأكيد علي زيادة الوعي الصحي للطلاب وهيئة التدريس مع اعداد تقرير  شامل للطالب فى حالة ارتفاع درجة الحرارة ، او مرض الطالب بأى مرض مع الراحة التامة له فى المنزل.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،قد عقدت اجتماع تنسيقي مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة مساء الخميس الماضي ، وذلك للتأكيد على الإجراءات الإحترازية والوقاية والآمنة منفيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩ ) .

وفي نفس السياق ..تنفذ مديرية الصحة بالمحافظة ، خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية وجائحة "كورونا"، بدواوين القباءل، تتضمن تنفيذ سلسلة ندوات بمركزي الحسنه ونخل بمنطقة وسط سيناء ، في إطار بروتوكول التعاون بين مديريتي الصحة ، و الشباب والرياضة بالمحافظة.

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انطلاق أولى البرامج التثقيفية ضد كورونا بمدارس شمال سيناء
انطلاق أولى البرامج التثقيفية ضد كورونا بمدارس شمال سيناء

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