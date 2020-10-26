انطلاق أولى البرامج التثقيفية ضد كورونا بمدارس شمال سيناء

عبد الغفار شعلان مراقب عام الثقافة بالعريش ،أهمية ارتداء الماسك أو ارتداء الكمامات وغسيل الأيدي باستمرار والمحافظة بقدر الإمكان على التباعد الاجتماعي، واضاف انه تم التنوية الي المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الامراض المزمنة ١٠٠مليون صحة.



وقد تم التأكيد علي زيادة الوعي الصحي للطلاب وهيئة التدريس مع اعداد تقرير شامل للطالب فى حالة ارتفاع درجة الحرارة ، او مرض الطالب بأى مرض مع الراحة التامة له فى المنزل.



وكانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،قد عقدت اجتماع تنسيقي مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة مساء الخميس الماضي ، وذلك للتأكيد على الإجراءات الإحترازية والوقاية والآمنة منفيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩ ) .



وفي نفس السياق ..تنفذ مديرية الصحة بالمحافظة ، خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية وجائحة "كورونا"، بدواوين القباءل، تتضمن تنفيذ سلسلة ندوات بمركزي الحسنه ونخل بمنطقة وسط سيناء ، في إطار بروتوكول التعاون بين مديريتي الصحة ، و الشباب والرياضة بالمحافظة.



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وفي نفس السياق ..تنفذ مديرية الصحة بالمحافظة ، خطة وقائية مشتركة للحد من انتشار الأمراض المعدية وجائحة "كورونا"، بدواوين القباءل، تتضمن تنفيذ سلسلة ندوات بمركزي الحسنه ونخل بمنطقة وسط سيناء ، في إطار بروتوكول التعاون بين مديريتي الصحة ، و الشباب والرياضة بالمحافظة.اقرأ ايضا: