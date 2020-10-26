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محافظات

الوقاية من كورونا.. توزيع الكمامات على مواقف السيارات بالقليوبية.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
بدأت مجالس المدن في القليوبية الإثنين حملات للتنبيه بمخاطر فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتحذير من الموجه الثانية.
وتابع أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ مواقف السيارات بالمدينة وقام بتوزيع الكمامات على السائقين والركاب مشددا على ضرورة ارتدائها كأحد الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس.

وفي مدينة بنها قام المهندس على عبدالستار، رئيس المدينة بشن حملات توعية للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، ومنع انتشار فيروس كورونا واستهدفت الحملات صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية بالقرى والمدينة والتنبيه على العاملين باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للتعليمات واستخدام الأدوات لمرة واحدة وتم تعليق التعليمات والإرشادات على واجهة هذه الأماكن.

من ناحية أخرى قام مجلس مدينة كفر شكر، بعمل صيانة لجميع بالوعات صرف مياه الأمطار بمعرفة الأجهزة المحلية بالمجلس، وفرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة أي طوارئ للأمطار قد تحدث.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إننا نعمل بصفة مستمرة من أجل مواجهة أي طوارئ قد تحدث في الشتاء سواء صيانة بالوعات صرف الأمطار بالطرق والشوارع أو تهذيب الأشجار لحماية أهالينا المواطنين من المخاطر حفاظا على حياتهم.

فى سياق متصل استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السيد المهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتورة مها فهيم نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط القومي والاقليمى والبحوث والدراسات وفريق عمل المشروع من الإدارة المركزية للتخطيط القومى والاقليمى والبحوث والدراسات بالهيئة.

وناقش المحافظ مشروع المخطط الاستراتيجى الاقليمى للتنمية العمرانية لمحافظة القليوبية وتحديث مخرجات المخطط الاستراتيجى للمحافظة والملامح التنموية لمراكزها.
الوقاية من كورونا.. توزيع الكمامات على مواقف السيارات بالقليوبية.. صور
الوقاية من كورونا.. توزيع الكمامات على مواقف السيارات بالقليوبية.. صور
الوقاية من كورونا.. توزيع الكمامات على مواقف السيارات بالقليوبية.. صور

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