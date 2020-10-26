الكرملين يتهم بايدن بنشر الكراهية ضد روسيا

اتهم متحدث باسم الكرملين المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن اليوم الاثنين بنشر "الكراهية" ضد روسيا، بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي السابق إن روسيا تمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة أكثر من الصين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل.





قال ديمتري بيسكوف للصحفيين إن المسؤولين الروس "لا يتفقون إطلاقا" مع تصريحات بايدن في برنامج "60 دقيقة" التي قالها أمس الأحد.





أضاف بيسكوف: "لا يسعنا إلا أن نأسف لأن الكراهية المطلقة للاتحاد الروسي تنتشر بهذه الطريقة".





أخبر بايدن نورا أودونيل من شبكة سي بي إس أن روسيا تعمل بنشاط على تفكيك التحالفات الأمريكية حول العالم ، على الرغم من أنه أضاف أن الصين هي أكبر منافسة اقتصادية للولايات المتحدة.





قال بايدن: " أعتقد أن أكبر تهديد لأمريكا الآن فيما يتعلق بتفكيك أمننا وأمن تحالفاتنا يتمثل في روسيا".





وبحسب ما ورد رفض بيسكوف مزاعم الولايات المتحدة بشأن المحاولات الروسية المستمرة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



