الاتحاد السكندري يصرف مقدم عقود اللاعبين

رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قرر صرف مقدم عقود لاعبي الفريق عن الموسم الجاري، بنسبة 25% من إجمالي مستحقاتهم المالية، وذلك بعد عودة الفريق لطريق الانتصارات في بطولة الدوري.

تجميد سابق للمستحقات بسبب تراجع النتائج

وأوضح الغندور خلال تصريحات ببرنامج “ستاد المحور” أن إدارة النادي كانت قد جمدت صرف المستحقات خلال الفترة الماضية، بعد تذبذب نتائج الفريق في عدد من المباريات، حيث تم ربط صرف أي مبالغ مالية بتحقيق الفوز واستعادة الأداء الإيجابي داخل الملعب.

وجاء هذا القرار في إطار سياسة الإدارة الرامية إلى تحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج أفضل، والعودة للمنافسة بقوة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.
 

عودة الانتصارات تفتح باب المكافآت
 

وأشار الغندور إلى أن الفوز الأخير الذي حققه الاتحاد السكندري على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 كان له أثر مباشر في إعادة الثقة للفريق ودفع الإدارة لاتخاذ قرار صرف مقدم العقود.

ويعد هذا الانتصار بمثابة نقطة تحول للفريق السكندري، الذي يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في الأسابيع المقبلة.
 

دعم وتحفيز اللاعبين للفترة القادمة
 

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ خطوة صرف المستحقات ليس فقط لتسوية الأمور المالية، ولكن أيضًا لرفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن في التدريبات والمباريات القادمة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة مدربه في أن يسهم هذا الدعم في تحقيق مزيد من الانتصارات، واستمرار حالة الاستقرار داخل صفوف زعيم الثغر خلال الموسم الحالي.


 

