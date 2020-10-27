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اقتصاد

سعر الدولار اليوم 27 -10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
يقدم بنك التنمية الصناعية افضل سعر لتبيع له الدولار 15.66 جنيه للشراء.

و يقدم بنك الاهلى اليونانى بمصر افضل سعر لتشترى منه الدولار 15.74 جنيه للبيع.


ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى بنوك (المصرى الخليجى ، كريدى اجريكول، الاهلى ،اتش اس بى سى HSBC ، عودة ، المصرى لتنمية الصادرات ، قناة السويس ،الكويت الوطنى NBK ، مصرف ابوظبى الاسلامى ، الأهلى الكويتى بيريوس، التعمير و الاسكان، تنمية الصادرات ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، مصر ايران للتنمية ، الاسكندرية ، العربى الافريقى الدولى ، المصرف المتحد ،مصر ، الاهلى، المصرف العربى الدولى ، بلوم )15.65جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلى اليونانى بمصر 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

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