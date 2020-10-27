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توك شو

أسماء جلال: أصبت بكورونا بعد مصافحة صديق حامل لـ الفيروس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال
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حمزة شعيب
قالت الفنانة أسماء جلال: إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى.

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

وفي سياق منفصل، أظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد يؤدي إلى استجابة مناعية "قوية" لدى كبار السن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن اللقاح  يمكن حماية المجموعة الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير والموت من Covid-19 إذا منحت اللقاح التجريبي.

وتظهر النتائج التجريبية أن اللقاح الذي تصنعه شركة AstraZeneca على نطاق واسع، يدفع إلى إطلاق الأجسام المضادة والخلايا التائية، التي تقاوم Covid-19 ، بأحد كبار السن الذي يبلغ من العمر 55 عامًا.

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