في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

تحتفل اليوم الفنانة عايدة عبد العزيز بعيد ميلادها ، الـ٩٠، وقد قدمت عدد من الاعمال المهمة للفن المصري.









تعرضت عايدة لصدمة كبيرة بوفاة حبها الوحيد الفنان والمخرج أحمد عبدالحليم عام 2013 في ألمانيا ، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد ،فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.





شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعب داير"، "الحفار ، ضمير أبلة حكمت"



