كورونا لسه موجود.. مستشار الرئيس لشئون الصحة: نتمنى عدم حدوث موجة ثانية.. فيديو





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن المرض موجود ومازال هناك تسجيل للإصابات مشيرا إلى أننا نتمنى ألا تحدث موجة ثانية في مصر.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أنه يجب أن نستمر في الترقب والحذر وإتباع الإجراءات الإحترازية من التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات والنظافة الشخصية والعامة واستخدام الماء والصابون في غسيل الأيدي أو التعقيم.





وأشار تاج الدين إلى أن من لا يعتم بوسائل الوقاية أو من يخالط الناس وهو مصاب وبذلك يعرض حياه الناس للخطر ونؤكد أن الأهم من تطبيق غرامة مالية عليه أن يكون عي والعمل على حماية المواطنين.





وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن بروتوكولات العلاج تخضع للجان العلمية لمتابعة الموقف وإستخدام الأدوية المتاحة في كل مرحلة من مراحل المرض.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أنه من الوارد جدا أن يكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا مؤكدا ان الشكل العام للمرض وانتشاره حول العالم مؤكدا أن الوضع في مصر جيد.