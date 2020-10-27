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مرأة

لـ سد الشهية.. طريقة تحضير مشروب القرفة بالتفاح

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ طريقة عمل مشروب القرفة بالتفاح.

وأكدت أنه من  أفضل المشروبات الصحية الشتوية، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، ومفيد لأصحاب الدايت والرجيم؛ لأنه يساعد على سد الشهية، ويمكن إعداده عبر 3 خطوات .

المقادير:

2 كوب ماء (480 مل)

1 كوب عصير تفاح ( 240 مل)

4 عيدان قرفة

ملعقة كبيرة عسل أبيض للتحلية

خطوات التحضير:

نحضر إناء متوسط الحجم ، ونضع فيه الماء ، ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي

بعد غليان الماء ، نخفض النار لنجعلها نار هادئة، ونضيف عيدان القرفة ، وعصير التفاح ،ونتركه على النار حتى يغلي مرة اخرى

نرفع الإناء من على النار ،ونزيل عيدان القرفة ، ثم نقوم بإضافة العسل ،ونقلب حتى يختفي العسل في مشروب القرفة بالتفاح.

نصب مشروب القرفة بالتفاح في أكواب التقديم.

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