إبراهيم سعيد: عودة شيكابالا لمستواه من أهم مكاسب الزمالك

أعرب إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن سعادته بالمستوى الفني الذى أظهره محمود عبد الرازق شيكابالا، وأيضا محمد عبد الغني، الذي تألق في مباراة الرجاء المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال سعيد، في برنامج "البريمو" على قناة "Ten": "عودة شيكابالا لمستواه من أهم مكاسب الزمالك، قبل مواجهة الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وأضاف: "الزمالك اطمأن على مستوى اللاعبين، إلى جانب حجز تذكرة التأهل لدوري أبطال أفريقيا، ومباراة الإسماعيلي ساهمت في جاهزية لاعبي الأبيض".

وأشار إلى أن مباراة الإسماعيلي أمس؛ جاءت بالعديد من المكاسب للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، بجانب أنها أفضل بروفة قبل مواجهة الرجاء.