مانشستر سيتي يواجه مارسيليا الليلة في لقاء صعب بدوري أبطال أوروبا

عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباراة مثيرة بين مانشستر سيتي ومارسيليا، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، علي ملعب «فيلودروم».





بدأ مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورتو الأسبوع الماضي، حيث نجح كل من سيرجيو أجويرو وإيلكاي جوندوجان وفيران توريس في هز شباك بطل البرتغال، وسيقاتل أبناء بيب جوراديولا لتحقيق الفوز علي مارسيليا ليتصدر المجموعة الثالثة بأريحية، ويقترب من الصعود الي الدور التالي من البطولة.





بينما افتتح مارسيليا مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بهزيمة أمام أوليمبياكوس بهدف نظيف أحرزه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا في أخر دقائق المباراة ثم عاد إلى الدوري المحلي وحقق الفوز علي لوريان بهدف نظيف.





وسيلعب الفوكايا علي الفوز فقط لحصد أول ثلاثة نقاط لهم في مشوارهم الأوروبي.