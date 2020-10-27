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محافظات

لمواجهة السحابة السوداء.. تحرير 206 محاضر للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في أسيوط

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:29 م
تحرير 206 محضر للحرق
تحرير 206 محضر للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية في أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحرير 206 محاضر لمخالفات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وذلك ضمن الحملات اليومية الميدانية بالقرى والمراكز التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة لرصد وتحرير محاضر ضد حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. 

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كان محافظ أسيوط قد قرر تشكيل لجان بنطاق كل مركز ولجان فرعية بالقرى تتولى المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع انتشار ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ اللازم لإطفائها حال اشتعالها وتحرير محاضر بيئة للمخالفين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى ومسئولي البيئة واللجان التي تم تشكيلها بتكثيف أعمال المتابعة بالحقول والعمل على منع انتشار تلك الظاهرة والحفاظ على صحة المواطنين نظرًا لقيام بعض المزارعين بحرق المخلفات بالحقول وعلى حواف الترع والمصارف مما يتسبب في تلوث البيئة والإضرار بجودة الأراضي الزراعية والصحة العامة للمواطنين مؤكدًا إنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى وأعلاف عضوية للحيوانات بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والارشاد الزراعي.

وقالت هالة فرغلي مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة إن الإدارة نفذت حملات مكبرة للحد من أعمال حرق المخلفات الزراعية والبوص بالتعاون مع الوحدات المحلية المختلفة وذلك في إطار خطة المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وحماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لافتة إلى تحرر 206 محاضر بمخالفات بيئية للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتفعيل إجراءات محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994.

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