البيئة: القاهرة تنتج 20 مليون طن مخلفات سنويا.. فيديو

قال الدكتور ياسر عبد الله، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إن هناك مخطط وزارة يبين مجموع إنتاج المخلفات التى ينتجها الفرد فى كل منطقة، حيث إن إجمالى حجم التولد اليومى للمخلفات البلدية 60 ألف طن يوميًا فى مختلف المحافظات.









وأضاف الدكتور ياسر عبد الله، خلال حديثه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة «DMC»، أن الجزء الأكبر منه ينتج من القاهرة الكبرى وينتج منها 17 ألف طن مخلفات يوميًا وأكثر من 20 مليون طن سنويًا، منوهًا إلى أنها من الممكن أن تكون عائدا اقتصاديا من خلال الحصول على الموارد الخاصة لإعادة التدوير.









وتابع أن المخلفات نوعين الخطرة وغير الخطرة، مشيرًا إلى أن قانون المخلفات البيئية الجديد سينظم استخدام جميع الخلفات وكيفية استخدامها، وكيفية استثماراتها، من خلال تحديد أدوار المسئوليات بين الجهات.









وأوضح أنه سيتم وضع اشتراطات لخدمة جمع القمامة بضوابطت معينة لتحسين جودة الحياة للمواطن، مؤكدًا أنه سيتم وضع اشتراطات مقدم الخدمة بطريقة جيدة ويتم تأهيل الشركات التى ستبدأ فى القاهرة الكبرى وستنتشر بعد ذلك فى باقى المحافظات.



