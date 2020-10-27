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أخبار البلد

هاتلي معاك فرحة.. سفير اليابان يغامر بطلوع نخلة في النوبارية ويقطف البرتقال.. صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:51 م
سفير اليابان يصعد
سفير اليابان يصعد نخلة لجمع البلح
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محمد وديع

غامر سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي، بصعود نخلة لجمع البلح في مزرعة فاكهة بالنوبارية بمحافظة البحيرة، وطبق المثل القائل:" ياطالع النخلة هاتللي معاك بلحة".

وقال السفير على صفحة السفارة اليابانية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه زار مزرعة فاكهة أمس الاثنين في النوبارية بمحافظة البحيرة. ومن خلال هذه الزيارة، تمكنت من الشعور بقوة مصر، كدولة زراعية كبيرة.

وتابع أحب شراء الفاكهة من الأكشاك أمام محطة مترو الأنفاق بالقاهرة، ولكن هنا يتم إنتاج الفاكهة للتصدير، قائلا:" ولقد تأثرت كثيرًا بهذا الموقع الشاسع الذي يعادل نفس مساحة بيروت، عاصمة لبنان، أثناء الاستماع إلى حديث رئيس مجلس الإدارة شريف مغربي باهتمام.

وأضاف المزرعة تقوم بزراعة محاصيل مختلفة بالتركيز على الموالح أو الحمضيات مثل العنب والنخيل والفراولة والخس وتصدرها إلى 57 دولة حول العالم، موضحا أن البرتقال الذي قام بقطفه وتذوقه ما زال قبل موسم الحصاد، ولكنه كان ذو نكهة غنية جدًا. 

وذكر السفير الياباني:" كما قمنا بزيارة مرافق الري الحديثة ووسائل مكافحة الآفات ومرافق الشحن، حيث أعجبنا بالإدارة الدقيقة. وفي موقع حصاد التمور، كان هناك شباب مصري يتسلق أشجار النخيل بمهارة، لذا حاولت أنا أيضًا تسلقها".
هاتلي معاك فرحة.. سفير اليابان يغامر بطلوع نخلة في النوبارية ويقطف البرتقال.. صور
هاتلي معاك فرحة.. سفير اليابان يغامر بطلوع نخلة في النوبارية ويقطف البرتقال.. صور
هاتلي معاك فرحة.. سفير اليابان يغامر بطلوع نخلة في النوبارية ويقطف البرتقال.. صور

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