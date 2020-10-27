متسبنيش لوحدي يا دكتور.. انهيار هدير الهادي بعد حبسها سنتين في التحريض على الفسق والفجور

تعرضت هدير الهادى المتهمة فى واقعة التحريض على الفسق والفجور الى حالة من الإغماء والانهيار من البكاء، فور صدور حكم المحكمة بحبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع.

ورددت المتهمة عبارات من داخل خلف القضبان قائلة: "انا مظلومة والله معملتش حاجة ، كما وجهت عبارات للمحامي الخاص بها: متسبنيش يا دكتور عصام انا ماليش غيرك بعد ربنا ".

وعاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بالحبس لمدة سنتين و 100 ألف جنيه غرامة، في تهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر من فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.