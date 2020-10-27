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مرأة

بإطلالة ناعمة .. إنجي المقدم تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:21 م
إنجي المقدم
إنجي المقدم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجي المقدم، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.

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وظهرت بها إنجي المقدم، بفستان قصير باللون اللبني، ودون أكمام ليبرز عن جمالها، ووضعت حقيبة باللون الأسود على الخصر لتتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت إنجي المقدم في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التي تتناسب مع ظهورها الجذاب.

ووضعت قرطا طويلا باللون الذهبي لإكمال إطلالتها الجذابة.

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