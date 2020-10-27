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توك شو

السر بايدن.. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن سد النهضة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن التنسيق مهم جدا بين مصر والسودان في الفترة القادمة خاصة مع عودة مفاوضات سد النهضة مرة أخرى بعد توقف دائم لمدة شهرين؛ لافتا الى أن التصريحات المصرية والسودانية تدل على تغير خطهم في مفاوضات سد النهضة. 


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إثيوبيا تتعرض لضغط دولي من أمريكا والاتحاد الأوروبي لحل ازمة سد النهضة؛ لافتا الى أن إثيوبيا تماطل في الوقت حتى تنتهي فترة حكم ترامب .


وأشار موسى، الى ان إثيوبيا ترغب في وصول المرشح الأمريكي بايدين لكي يمنحها الحق في التصرف في المياه. 


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

 
وصرح السفير بسام راضي،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.


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