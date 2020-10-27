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خالد ميري: الانتخابات تمت بمنتهى النزاهة والشفافية ومنظمات المجتمع المدني أكدت ذلك.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:14 م
خالد ميري رئيس تحرير
خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار
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محمود محسن
أكد خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار اننا جميعا رأينا العملية الانتخابية مؤكدا انها قامت بشفافية كاملة بأجواء من الحرية والنزاهة ووسائل الاعلام الأجنبية حصلوا من الهيئة الوطنية للإنتخابات على تصريح  لمتابعة الانتخابات.,

وأضاف ميري خلال لقاء له لفضائية اكسترا نيوز ان منظمات المجتمع المدنى عربية ومصرية أكدت على ان الانتخابات تمت بمنتهى النزاهة والشفافية مشيرا إلى أن  الدولة وفرت كل الاجواء المناسبة لتوجة المواطن لصندوق الاقتراع ويختار ما يريد.

وتابع  رئيس تحرير جريدة الأخبار أن الإنتخابت رسالة بأن مصر تسير بخطوات سريعة لاستكمال البنيان السياسي  والاقتصادى والاجتماعي وهناك اصرار على استكمالة رغم تحديات كورونا والصراعات الموجودة في المنطقة. 

وأشار ميري إلى أن الدستور والقانون منح الهيئة الوطنية للانتخابات الصلاحية الكاملة للاشراف على العلمية النتخابية وقدمت بدورها كامل 
وقامت بمجهود هائل من أجل القيام بالانتخابات والشرطة والجيش قاموا بجهود تأمين كبير لمواطنين.

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