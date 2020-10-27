قرارات انضباطية في تعليم الإسماعيلية.. إحالة مدير مدرسة ومسئول مشاركة مجتمعية للتحقيق





قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية إحالة كلا من مدير مدرسة بإحدى المدارس الابتدائية التابعه لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية للتحقيق والحاقها بمبني ديوان الإدارة وذلك للخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي وسوء العلاقة مع العاملين بالمدرسة الي جانب التحدث بأسلوب غير لائق مع إحدى المعلمات.





كما تقرر إنهاء تكليف مسئول المشاركة المجتمعية بإحدى الادارت التعليمية وإحالتها للتحقيق خرجت عن الواجبات الوظيفية حيث قامت بدعوة أحد الأشخاص ممن لاينتمون للتعليم داخل مدرسة دون الحصول علي إذن مسبق.





ياتي ذلك فى إطار انضباط العملية التعليمية والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس وداخل دواوين المديريات والإدارات التعليمية المختلفة وبناء علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بشأن التصدي لأي خروج عن المهام الوظيفية.



