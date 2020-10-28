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اقتصاد

علاقة جديدة تربط بنك الإسكندرية بالإبداع .. تفاصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد عبد القوى

يشارك بنك الإسكندرية كراعٍ رئيسي في النسخة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.


تأتي مشاركة البنك انعكاسًا لدوره المستمر في دعم الاقتصاد الإبداعي، دعمًا أكبر حدث ثقافي بالمنطقة، حيث يقيم البنك وبالمشاركة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بازارًا خاصًا لمبادرة "إبداع من مصر" الرائدة في السوق التجاري للمهرجان، مما يعطي الفرصة للمشاركين من مختلف ثقافات العالم للتعرف بشكل أكبر على التراث المصري.


ويضم البازار مجموعة من أصحاب الحرف المتميزين من مصر والمنطقة، حيث يساهم في تسليط الضوء على قصص نجاحهم مع استعراض القصص الإنسانية وراء منتجاتهم بالإضافة الي عروض حية. كما يقدم البازار هدايا استثنائية لجميع المشاركين، والتي تضم منتجات يدوية تحمل صورًا لأساطير الفن المصري من فنانين وفنانات تكريمًا لهم.


كما يقدم البنك لزائري المعرض عروض حصرية واستثنائية، وذلك من خلال الخدمات التجارية ل ALEXBANK Private، المصممة خصيصًا لهم، والتي توفر تجربة مصرفية استثنائية لعملاء البنك الأكثر تميزًا.


وفي هذا الإطار أعرب "دانتي كامبيوني" الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية عن سعادته بمشاركة البنك في فاعليات هذا العام، قائلا: "نحن سعداء بتواجدنا هذا العام خلال هذا الحدث الثقافي الرائد، كما نسعد بتواجدنا بجانب عملائنا، حيث نشارك اليوم ليس فقط لدعم الفن وصناعة السينما المحلية والدولية، ولكن ايضًا إيماننًا من البنك بعدة قيم وأهمية تطبيقها خلال هذه الفاعليات منها الدعم والتضامن والشمول". 


وأضاف "دانتي": "لهذا، نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الامر الذي اتاح الفرصة لانطلاق شرارة مبادرة "ابداع من مصر" الرائدة ومكنها من التواجد في مثل هذا الحدث الهام "مهرجان الجونة السينمائي".


وعلقت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: "مصر دائمًا لديها الكثير من المواهب في كافة المجالات والقطاعات وهذا ينطبق على قطاع الاقتصاد الإبداعي من خلال العاملين والعاملات في مبادرة "ابداع من مصر" التي تضم أفضل الحرفيين، لذا نأمل في استقطاب أكبر عدد من الزائرين لمتجر المبادرة، مما يساهم في خلق فرص حقيقية لهم والترويج لأعمالهم الفنية الاستثنائية للعديد من الثقافات المختلفة، حيث نعمل دائمًا في مؤسسة ساويرس علي دعم أصحاب الحرف اليدوية، ونعتبرهم بمثابة ثروة قومية تسهم في إظهار أحد أفضل وجوه مصر التاريخية".

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