AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

30 أكتوبر.. آخر موعد للتقديم في ورش البحث العلمي بالتعاون مع الهيئات العلمية الدولية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الإنحياز والدول النامية NAM عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حولCapacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020  على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.

وتهدف ورشة العمل الى توفير معرفة متعمقة من خلال محاضرات وتدريبات تفاعلية حول مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية  IPRالتى تؤثر على صنع القرار فى سياسة العلوم وتخطيط البحث والتطوير كما سيتم مشاركة الباحثين الشباب والعلماء والمسئوليين وصانعى السياسات وممثلى الصناعة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فى مجال IPR and GI.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الملف من خلال هذا الرابط


ولابد من استيفاء الاوراق المطلوبة وارسالها الى البريد الالكترونى [email protected] وذلك فى موعد أقصاه 30 اكتوبر 2020 ولن يلتفت إلى أى طلب بعد ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمى تعلن عن منح مارى كورى لطالبات الماجستير

تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج ماري كوري لطالبات الماجستير

البحث العلمى تعلن عن ورش جديدة بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM

البحث العلمي تعلن شروط مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل بالتعاون مع مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز عبر هذا الرابط

كل ما تريد معرفته عن جائزة World Data System (WDS) Stewardship Award 2020

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين يعلن خبرًا سارًا بشأن تصنيع الأدوية في مصر.. فيديو

رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب

صدمة للرجاء قبل مواجهة الزمالك.. إيجابية مسحة كورونا لـ لاعبي الفريق

ميدو يكشف سبب غضب لاعبي الأهلي من سيد عبد الحفيظ

ماذا قرر وزير التربية والتعليم لحل مشاكل مصروفات المدارس؟.. اقرأ الضوابط الجديدة الآن

بشرى للمصريين بخصوص التصالح فى مخالفات البناء.. أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء والحكومة تستجيب فورا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور