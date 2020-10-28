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الأهالي ساهموا في إخماد النيران.. تفاصيل اندلاع حريق داخل معهد أزهري بالمعادي.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:35 ص
إخماد حريق بمعهد
إخماد حريق بمعهد بالمعادي
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إبراهيم القادري
قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إن الحريق الذي حدث في معهد المعادي لم يحدث فيه للطلاب أي شيء وجميعهم بخير وجميع العاملين بخير ولم يحدث لهم أى سوء .

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن الدورين الأول والثاني خاصين بالمسجد الخاص بجمعية صقر قريش في البناية والدورين الثالث والرابع خاصين بالمعهد وعدد الطلاب كان 152 طالباً من الصف الرابع والخامس والسادس .

واوضح عباس ،: أننا كنا علي تواصل مع المعهد منذ بداية الحريق وذهبنا الي موقع الحريق وأكد أن أهالي المنطقة كان لهم دور كبير في إطفاء الحريق .

وتابع : إن المكان الذى حدث به الحريق كان من الصعب الوصول إليه خصوصا أنها حجرة صغيرة ويصعب الوصول إليها بسهولة . 

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