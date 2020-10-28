الأهالي ساهموا في إخماد النيران.. تفاصيل اندلاع حريق داخل معهد أزهري بالمعادي.. فيديو

قال الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إن الحريق الذي حدث في معهد المعادي لم يحدث فيه للطلاب أي شيء وجميعهم بخير وجميع العاملين بخير ولم يحدث لهم أى سوء .





وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي المصرية ، أن الدورين الأول والثاني خاصين بالمسجد الخاص بجمعية صقر قريش في البناية والدورين الثالث والرابع خاصين بالمعهد وعدد الطلاب كان 152 طالباً من الصف الرابع والخامس والسادس .





واوضح عباس ،: أننا كنا علي تواصل مع المعهد منذ بداية الحريق وذهبنا الي موقع الحريق وأكد أن أهالي المنطقة كان لهم دور كبير في إطفاء الحريق . أننامنذإطفاء



