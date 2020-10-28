بعد ولادة الأميرة جيرالدين.. تاريخ العائلة الألبانية المالكة من النفي للحكم

أعلن ولي عهد ألبانيا الأمير ليكا الثاني، وزوجته الأميرة إيليا عن ولادة طفلهما الأول، وهي طفلة تدعى جيرالدين.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استقبل الزوجان، اللذان تزوجا في عام 2016 في ثاني حفل زفاف ملكي في الدولة الأوروبية والأول منذ نهاية الشيوعية، ابنتهما يوم الخميس في مستشفى الملكة جيرالدين للولادة في تيرانا، وأطلقا عليها اسم جيرالدين، وهو تكريم لجدة الطفلة الصغيرة، الملكة جيرالدين، التي توفيت في 22 أكتوبر 2002، أي قبل 18 عامًا من ولادتها.
وقال الديوان الملكي في بيان أعلن فيه الولادة، أن صاحبة السمو الملكي وطفلتها في حالة جيدة.
وكانت الملكة جيرالدين قد تزوجت من الملك "أحمد زوجو الأول"، الذي كان أول ملك لألبانيا بعد استقلالها عن الإمبراطورية العثمانية، لكنه فر من موطنه عام 1939 عندما احتل الفاشيون الإيطاليون دولة البلقان.
وعلى الرغم من حل النظام الملكي، ظل الملك ليكا، نجل "زوجو"، على رأس أسرة زوجو وطالب بالعرش حتى وفاته في عام 2011 وخلفه ابنه الوحيد ليكا الثاني.
أما تاريخ عائلة ألبانيا الملكية، كان قد أُعلن زوجو الأول ملكًا على الألبان في عام 1928 وأُجبر على النفي في عام 1939، وأنجب من زوجته جيرالدين ابنًا واحدًا، وهو ليكا ، الذي أُعلن ملكًا بعد وفاة والده عام 1961.
أنجب ليكا وزوجته سوزان "كولين وارد" ابنًا واحدًا ، ليكا ، الذي تولى العرش بعد وفاة ليكا الأولى في عام 2011، وليكا الثاني متزوج من المغنية والممثلة إيليا زهرية.
وولي العهد ، الذي التحق بكلية ساندهيرست العسكرية الملكية وعمل مستشارًا لرئيس ألبانيا ، خلف والده في رئاسة آل زوجو، والملك الفخري للألبان، نظرا لأن ليكا الثاني ليس لديه حاليًا أي أبناء، ويعد الوريث الحالي المفترض هو سكيدير زوجو ابن عمه الأول، وكان قد تزوج من إيليا زهرية في حفل فخم في عام 2016، وحضره حوالي 20 عائلة ملكية من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الأمير مايكل من كنت - ابن عم الملكة إليزابيث الثانية.
كما حضرت الأميرة ليا من بلجيكا والملكة صوفيا ملكة إسبانيا الحفل الفخم في العاصمة الألبانية تيرانا، حيث يعيش الزوجان الآن، ويترأسان الآن مؤسسة الملكة جيرالدين، وعمل الأمير أيضًا كمستشار في وزارة الخارجية الألبانية ووزارة الداخلية ومكتب الرؤساء الألبان، بينما تعمل الأميرة في المسرح الوطني الألباني.