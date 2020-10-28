بعد ولادة الأميرة جيرالدين.. تاريخ العائلة الألبانية المالكة من النفي للحكم

أعلن ولي عهد ألبانيا الأمير ليكا الثاني، وزوجته الأميرة إيليا عن ولادة طفلهما الأول، وهي طفلة تدعى جيرالدين.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استقبل الزوجان، اللذان تزوجا في عام 2016 في ثاني حفل زفاف ملكي في الدولة الأوروبية والأول منذ نهاية الشيوعية، ابنتهما يوم الخميس في مستشفى الملكة جيرالدين للولادة في تيرانا، وأطلقا عليها اسم جيرالدين، وهو تكريم لجدة الطفلة الصغيرة، الملكة جيرالدين، التي توفيت في 22 أكتوبر 2002، أي قبل 18 عامًا من ولادتها.





وقال الديوان الملكي في بيان أعلن فيه الولادة، أن صاحبة السمو الملكي وطفلتها في حالة جيدة.