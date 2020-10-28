AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آخر مستجدات الحالة الصحية لـ عازف الكولا الشهير عبد الله حلمي.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:05 ص
عبد الله حلمي
عبد الله حلمي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال محمد حلمي، شقيق عبد الله حلمي عازف الكولا، إن حالة أخيه الصحية مستقرة الآن، ومازال يتلقى بعض العلاج في المستشفيات والجميع يدعو له بالشفاء العاجل وحالة مُطمئنة جداً.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، أن "عبد الله" اختار عزف الكولا؛ لأن والدنا كان عازف كولا من ضمن العازفين في الإذاعة، وكانت له تسجيلات إذاعية وعمل مع الفنانة شادية والكحلاوي والجيزاوي وتوفي عام 1972.

وأوضح "حلمي"، أن عبد الله ورث عزف الكولا عن والدنا والفضل يرجع إلى عبدالله في عزف الكولا في مصر والعالم.

وتابع: إن عبد الله لديه موهبة ربانية، ولا يقوم بالتحضير لشيء، فقد كان يعزف بإحساس وبراعة، وكان العزف يخرج من قلبه، ولذلك كان يصل للناس بسرعة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفراغ يعمل أكتر من كده.. أحمد حلمي يعزف من فمه عبر التيك توك

عاشق الساكس.. سمير سرور مشوار مزيكاتي عابر للأجيال | الحلقة الأولى

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

بين الغربة والعودة في التسعينات.. سمير سرور مشوار مزيكاتي عابر للأجيال.. الحلقة الثانية

في عيد ميلاد ميادة الحناوي.. عمرها الحقيقي وغيرة زوجة محمد عبد الوهاب منها

التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29

ترشيحاتنا

أخبار الفن | شرطي يغتصب ممثلة باكستانية.. رانيا يوسف بـ البطانة ومن غير في الجونة السينمائي

أحمد موسى يعلق على وفاة رضيع طوخ: الأم جاحدة

5 أحداث تنتظر مرشحي النواب في 14 محافظة بالمرحلة الأولى

بلاش السكة دى.. تامر أمين يلقن رمضان صحبي درسا قاسيا على الهواء

قرار عاجل من مجلس الوزراء السعودي لتعويض أهالى المتوفين بسبب كورونا

أحمد العوضى يبدي أسفه لتسببه في طلاق رجل وزوجته .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور