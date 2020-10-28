آخر مستجدات الحالة الصحية لـ عازف الكولا الشهير عبد الله حلمي.. فيديو

قال محمد حلمي، شقيق عبد الله حلمي عازف الكولا، إن حالة أخيه الصحية مستقرة الآن، ومازال يتلقى بعض العلاج في المستشفيات والجميع يدعو له بالشفاء العاجل وحالة مُطمئنة جداً.





"حلمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ، أن "عبد الله" اختار عزف الكولا؛ لأن والدنا كان عازف كولا من ضمن العازفين في الإذاعة، وكانت له تسجيلات إذاعية وعمل مع الفنانة شادية والكحلاوي والجيزاوي وتوفي عام 1972. وأضافالقناةالأولىلأنالإذاعة،والجيزاوي





وأوضح "حلمي"، أن عبد الله ورث عزف الكولا عن والدنا والفضل يرجع إلى عبدالله في عزف الكولا في مصر والعالم. عبدالله



