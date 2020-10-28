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أخبار العالم

تونس: النتائج المحققة لمحاصرة كورونا لا تزال دون المستوى المأمول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:11 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أ ش أ
أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات المتخذة بما يمكن من محاصرة التطورات السلبية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ويضمن التعامل اللحظي مع مستجدات الوضع الوبائي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن لا تزال دون المستوى المأمول.

جاء ذلك خلال إشراف رئيس الوزراء التونسي على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا"، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول انتشار الفيروس في مختلف الولايات، مؤكدًا، في هذا الإطار، ضرورة مضاعفة المجهودات والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتطوير طرق التعامل مع الجائحة. 

وشدّد المشيشي، على أهمية حسن إدارة الأزمة الوبائية بمختلف جوانبها التنظيمية واللوجستية، موصيًا بضرورة تطبيق كل الإجراءات وإنفاذ القانون على كل مخالف.

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