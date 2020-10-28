AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

في صحبة الهادي الأمين.. عرض الليلة المحمدية على مسرح البالون في نوفمبر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
مسرح البالون
مسرح البالون
Advertisements
أ ش أ
انتهى الموسيقار صلاح الشرنوبي، من تسجيل جميع أغاني الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" لكل الفنانين المشاركين بالعرض، الذى سيعرض في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة .

تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

البطولة للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، مي فاروق، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .

"في صحبة الهادي الأمين" إخراج جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب.

وقدم المخرج جمال عبد الحميد، العديد من الحفلات منها "حفلات رئاسة الجمهورية بمركز المؤتمرات، حفلات أكتوبر، مهرجان الأغنية العربية الأول، مهرجانات التليفزيون، المهرجان القومي للخليج بأبوظبي"، كما قدم أعمالا تليفزيونية تميزت بالطابع الذي يعاصر فيه البيئة المصرية، من بينها " أرابيسك، زيزينيا، حلم الجنوبي".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيروس كورونا فرقهما.. محمد زيدان يوجه رسالة لابنه بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

تذنيب طفلة بسبب عدم دفع المصاريف الدراسية.. ووالدها: عاقبوها بسبب ظروفي الاجتماعية

تريند الفن| رد قوي من نبيل الحلفاوي على انضمام رمضان صبحي للمنتخب.. وحميد الشاعري يطرح أغنية جديدة

الدولار مستقر أمام الجنيه اليوم 28-10-2020

نصيحة الإفتاء لمن يعاني الضيق وعدم الارتياح

مأساة على فيسبوك.. فتاة نشرت صورة خطيبها فمات في اليوم التالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hyundai تطرح أصغر سيارة كهربائية في العالم.. فيديو وصور

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور