جامعة حلوان: نجاح الفريق الطبي بمستشفى بدر الجامعي بإجراء جراحة لاستئصال ورم في المخ لمريضة في 3 ساعات

في جراحة معقدة لعدة ساعات تمكن جراحو المخ والأعصاب من الفريق طبي بمستشفى بدر الجامعي كلية الطب جامعة حلوان من النجاح بالقيام بعملية استئصال ورم في المخ لمريضة، حيث نجح فريق طبي من إجراء الجراحة للمريضة وذلك للحفاظ على مراكز الحركة واستئصال أكبر قدر من الورم بأقل قدر من المضاعفات.





وأشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان بمستشفى بدر الجامعي، داعيا إياهم إلى الحرص على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.





وتابع الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان إجراءات العملية وقام بتسهيل كافة إجراءات دخول الحالة وتوفير كل الإمكانات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم استئصال الورم كليًا للمريضة، موضحًا أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى بعد العملية، وأكد أن المريضة تم نقلها للعناية المركزة لمراقبة علامتها الحيوية والتي أوضحت بعد إفاقتها ووجود تحسن كبير في حالتها العامة.





هذا وقد عانت المريضة من العديد من الأعراض ما قبل العملية تمثلت في ارتفاع بضغط المخ (صداع مستمر وغثيان)، وتم عمل العديد من الإجراءات التحضيرية من عمل الأشعات والتحاليل المطلوبة والأدوية التحضيرية، وعقب العملية تعافت المريضة بشكل كامل محافظة على جميع مراكز المخ التي تعمل بكفاءة وخرجت من العناية المركزة وتستعد للخروج من المستشفى.





واستغرقت العملية ٣ ساعات وتم اجرائها من قبل متخصصين من كلية الطب جامعة حلوان وهم د. سعيد عيسي - مدرس جراحة المخ والأعصاب بطب حلوان، د. أحمد حامد - مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، د. محمد عباس - د. حسام أبو سمرة - د. محمد سليمان - د. محمد السويسي أطباء مقيمين جراحة المخ والأعصاب، وذلك تحت إشراف د. شريف رسلان أستاذ مساعد جراحه الأعصاب، د. عادل شاكر مدرس التخدير والرعاية الحرجة، وبمشاركة مجموعة متميزة فريق التمريض وهم بسمه صلاح، وفاء محمد، مروه.