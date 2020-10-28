ضبط 900 طن دقيق فاخر مجهول المصدر داخل مطحن بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط ٩٠٠ طن "دقيق فاخر" استخراج 72% معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات بمواصفات وهمية - (480 كيلو جرام "فلويك") بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وذلك بحوزة المدير المسئول عن مطحن للحبوب ومنتجاتها (بمحافظة القاهرة).



وقد نجحت القوات فى إحباط تصديرها لصالح إحدى الشركات بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.