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فن

هالة صدقي تحتفل بذكرى المولد النبوي.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:43 م
هالة صدقي
هالة صدقي
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة هالة صدقي بذكرى ميلاد أعظم الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وكتبت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام "المولد النبوي الشريف كل عام وانتم بخير كل عام والبشرية بخير". 


وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل" ليه لأ " متعدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.

وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.

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