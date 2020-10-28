جامعة القاهرة في ثاني أسبوع دراسي .. إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة تنفيذها .. وعمداء كليات: جاهزون لاستقبال الطلاب في حال وجود موجة ثانية لكورونا

عميد هندسة القاهرة:

عيادة إضافية بالكلية وأماكن مخصصة للعزل

عميد آثار القاهرة:

العملية التعليمية تسير بشكل منتظم.. ولم يتم تسجيل حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا

عميد دار علوم القاهرة :

تشكيل لجنة لمتابعة تحسين الإجراءات الاحترازية





استقبلت جامعة القاهرة الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد بجميع الكليات الخاصة بها ، حيث شهد العام الدراسي الجديد العديد من التغييرات في الأساليب الدراسية ونظام الحضور وكذلك المقررات والبرامج الدراسية التي يتلقاها الطلاب، نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلد في ظل تفشي فيروس كورونا ، حيث يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفية سير العملية الدراسية في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، ويجيب "صدى البلد" فيما يلي عن هذه التساؤلات .

وقال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة إن العملية الدراسية في أول أسبوعين تسير بشكل منتظم ، كما أن هناك التزاما كبيرا بالإجراءات الاحترازية من جانب الأساتذة والطلاب والعاملين بالكلية كما يوجد التزام بالمواعيد والجداول الدراسية الموضوعة وفقا لنظام التعليم الهجين، بواقع 50% حضور في مقر الكلية وفقا للأيام المحددة لكل مجموعة منعا لتكدس الطلاب في قاعات المحاضرات، و50% (اون لاين) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على منصات التعليم الالكتروني .





وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه تم استخدام منصة جامعة القاهرة (بلاك بورد)، حيث تم تسجيل معظم الطلاب على المنصة في مقرراتهم الدراسية ، موضحا أن هناك التزم كبير من قبل الطلاب بالحضور في الايام المقررة لكل مجموعة ، كما يتم تعقيم المدرجات والقاعات بشكل دائم ووضع بوابات تعقيم على مداخل المباني ولم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، مشيدا بسير العملية التعليمية علي اكمل وجه.

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وأكد عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة على أن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم ، مشددا على أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمئنان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي.





وأشار الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إلى أن الكلية قد شكلت لجنة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالنسبة للطلاب والعاملين بالجامعة.

حيث يتم تقديم اقتراحات من قبل اللجنة لتحسين ومتابعة تطبيق هذه الإجراءات ومعرفة مدى التزام الطلاب وجميع العاملين بالكلية بها .

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن هذه اللجنة المشكلة بناءً على قرار نائب رئيس الجامعة تضم العديد من الأساتذة والاداريين والمشرفين الأمنيين لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية المقررة ، موضحا أنه تم وضع الجداول الدراسية وفقا للتعليم الهجين وتقسيم الطلاب على مجموعات ، بحيث تحضر كل مجموعة وفقا للأيام المقررة لها للحضور بمقر الجامعة وباقي الأيام يكون التعليم (أونلاين) من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على منصات التعليم الإلكتروني.

وأكد "عبد الراضي" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية مستعدة لاستقبال طلابها في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا حيث يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة والالتزام بها من قبل الطلاب والعاملين بالكلية موضحا أنه تم تشكيل لجنة بالكلية لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات وتقديم مقترحات وآراء لتطويرها.

وأوضح أنه لم يتم إضافة أي برامج دراسية جديدة هذا العام وأن المقررات والبرامج الدراسية تسير مثل الأعوام السابقة، كان عميد كلية دار العلوم أكد أن الطلاب الجدد يحتاجون إلى دعم معنوي ونفسي يخفف من حدة توترهم بسبب العام الدراسي الجديد وعالم الحياة الجامعية بشكل عام .

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من جانبه قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن هناك التزام كبير من قبل الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية المقررة ، وأنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو العاميلن بالكلية .

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه تم عمل عيادة إضافية للكلية كما أنه يوجد غرف مخصصة للعزل بكل مبني تابع للكلية ، في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا مؤكدا على حضور جميع الطلاب بالكمامات وقياس درجة حرارتهم للاطمئنان على صحتهم ، إضافة إلى تزويد الكلية بأدوات التعقيم والمنظفات ومنع تجمعات الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الكلية مستعدة في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لاستقبال طلابها وسير العملية التعليمية كما هي وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عميد هندسة القاهرة أنه تم إعداد استديوهات داخل الكلية لتسجيل المحاضرات التي يتلقاها الطلاب (أونلاين) ، كما أن هناك دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية لتسخيرها في العملية التعليمية ، منوها بأنه لا يوجد برامج دراسية جديدة بالكلية هذا العام .





كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أوضح في اجتماع مجلس الجامعة بالاشتراك مع مجالس شؤن التعليم والطلاب والذي عقد فبيل بدء العام الجامعي الجديد أن منصة جامعة القاهرة تضم أقوى نظام للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه تم اعتماد منصة Blackboard EdTech Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات أهمها إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي.

كما أعلن الدكتور محمد الخشت، عن بدء الإطلاق التجريبي لمنصة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، على الرابط التالي http://exams.cu.edu.eg/، موضحًا أن منصة الاختبارات الإلكترونية تعتمد على نظام متكامل يتيح لأعضاء هيئة التدريس إنشاء أنواع مختلفة من الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية وبأكثر من لغة، وإنشاء وتصحيح جميع أنواع الأسئلة، كما تتيح مراقبة الاختبارات وعرض تقارير تحليلية مفصلة عن النتائج والدرجات وجودة الاختبارات والأسئلة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة تعمل الآن بنظام الحلول التكنولوجية لإدارة العمل الجامعي بجوانبه المختلفة، والوصول إلى تطبيقات عملية وأفكار جديدة تتناسب مع طبيعة الأهداف القومية والوطنية، من خلال دور الجامعة في استخدام التعليم والبحث العلمي كقاطرتين لتحقيق "الأمن القومي" بمفهومه التنموي الشامل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن استعدادات المدن الجامعية تمت على أفضل وجه وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلاب القدامى والجدد وفقًا لجدول زمني محدد وفقًا لإجراءات احترازية مشددة.