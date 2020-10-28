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أخبار العالم

الصحة الكويتية: 7 حالات وفاة و 814 إصابة بـ"كورونا" في يوم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:41 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و814 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 763 حالة، وعدد المصابين إلى 123 ألفا و906 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه  - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 107 حالات،  مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 7431 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 896 ألفا و986 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و775 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 756 حالة، وعدد المصابين إلى 123 ألفا و92 حالة.

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