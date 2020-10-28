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أخبار العالم

قرار إماراتي جديد يسمح للأجانب بالتمليك في إمارة أبوظبي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:02 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
أفادت وكالة أنباء الإمارات، وام ، اليوم الأربعاء، بأن أبوظبي ستصدر تراخيص استثمار أجنبي مباشر تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات تملكا كاملا في الإمارة بقطاعات من بينها الزراعة والصناعة والخدمات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بأن تلك الخطوة تأتي تنفيذا لقانون الاستثمار الأجنبي الذي سُن في 2018 حيث يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 49 في المئة وحتى 100 في المئة من بعض المشاريع. 

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية ان مثل تلك التراخيص هدفها  تعزيز أنشطة القطاع الخاص.

وأبانت الوكالة الرسمية إن 122 نشاطا اقتصاديا، وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي في 13 قطاعا، سيكون مسموحا للأجانب بالتملك الكامل فيها بالعاصمة أبوظبي.

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