دراسة صادمة بشأن تأثير مناعة القطيع على فيروس كورونا.. تفاصيل

أصيب مرتين بفيروس كورونا أن الآمال المعلقة على نظرية مناعة القطيع في إنهاء فيروس كورونا لا جدوى منها، وذلك أثناء دراسته تأثير الأجسام المضادة على فيروس كورونا المستجد.

أكثر خطورة بكثير من إصابته الأولى بالفيروس مما تطلب نقله إلى المستشفى.

69 عامًا بفيروس كورونا مرة أخرى

أستاذ معهد الطب السريري والتجريبي للأجسام المضادة، والبالغ من العمر

سيبيريا دون الحاجة إلى دخول المستشفى، أطلق هو وفريقه في معهد الطب السريري والتجريبي في نوفوسيبيرسك دراسة عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

بحلول نهاية الشهر الثالث من اللحظة التي شعرت فيها بالمرض، لم يعد يتم اكتشاف الأجسام المضادة".

بقيت حرارتي فوق 39 درجة لمدة خمسة أيام، و فقدت حاسة الشم".

سقطت دفاعات جسدي بعد ستة أشهر بالضبط من إصابتي بالعدوى الأولى، كانت العلامة الأولى هي التهاب الحلق، و

وأكمل: "

في اليوم السادس من المرض، كان التصوير المقطعي للرئتين واضحًا، وبعد ثلاثة أيام من الفحص، أظهرت الأشعة السينية التهابًا رئويًا مزدوجًا، و

اختفى الفيروس بسرعة، وبعد أسبوعين لم يعد يتم اكتشافه في البلعوم الأنفي أو في عينات أخرى، مؤكدًا أن

استنتاجه القائم على حالته هو أن مناعة القطيع أمل بائس".