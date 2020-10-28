AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة صادمة بشأن تأثير مناعة القطيع على فيروس كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:57 م
دراسة صادمة بشأن
دراسة صادمة بشأن تأثير مناعة القطيع على فيروس كورونا
Advertisements
يارا زكريا
أظهرت نتائج بحث عالم روسي أصيب مرتين بفيروس كورونا أن الآمال المعلقة على نظرية مناعة القطيع في إنهاء فيروس كورونا لا جدوى منها، وذلك أثناء دراسته تأثير الأجسام المضادة على فيروس كورونا المستجد. 

ووفقًا لصحيفة " الديلي ميل" البريطانية أصيب الدكتور ألكسندر تشيبورنوف، أستاذ معهد الطب السريري والتجريبي للأجسام المضادة، والبالغ من العمر 69 عامًا بفيروس كورونا مرة أخرى أكثر خطورة بكثير من إصابته الأولى بالفيروس مما تطلب نقله إلى المستشفى.

أصاب ألكسندر أول مرة بفيروس كورونا أثناء رحلة تزلج إلى فرنسا في فبراير، وبعد شفائه في وطنه سيبيريا دون الحاجة إلى دخول المستشفى، أطلق هو وفريقه في معهد الطب السريري والتجريبي في نوفوسيبيرسك دراسة عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.


وقال إنهم درسوا الطريقة التي تتصرف بها الأجسام المضادة، ومدى قوتها ومدة بقائها في الجسم، ووجدوا أنها تتناقص بسرعة، موضحًا: " بحلول نهاية الشهر الثالث من اللحظة التي شعرت فيها بالمرض، لم يعد يتم اكتشاف الأجسام المضادة".

قرر فحص احتمال الإصابة مرة أخرى، وعرض نفسه عمدًا لمصابين بفيروس كورونا دون اتخاذ أي إجراءات وقائية، معلقًا على التجربة كاملةً: "سقطت دفاعات جسدي بعد ستة أشهر بالضبط من إصابتي بالعدوى الأولى، كانت العلامة الأولى هي التهاب الحلق، و بقيت حرارتي فوق 39 درجة لمدة خمسة أيام، و فقدت حاسة الشم".

وأكمل: "في اليوم السادس من المرض، كان التصوير المقطعي للرئتين واضحًا، وبعد ثلاثة أيام من الفحص، أظهرت الأشعة السينية التهابًا رئويًا مزدوجًا، واختفى الفيروس بسرعة، وبعد أسبوعين لم يعد يتم اكتشافه في البلعوم الأنفي أو في عينات أخرى، مؤكدًا أن استنتاجه القائم على حالته هو أن مناعة القطيع أمل بائس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور اللقاح في 2021.. 9 أسباب تجعلك متفائلا في أزمة كورونا

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

دراسة: ظهور أعراض كورونا لا يثبت إصابتك بالفيروس

في يومها العالمي.. أمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان والعكس

في يومها العالمي .. معلومات تجهلها عن الحيوانات.. وهذه الأمراض تنتقل من الكلاب إلى الأشخاص

فاينانشيال تايمز: البؤر الساخنة لعودة كورونا تقوض ثقة العلماء في "مناعة القطيع"

ترشيحاتنا

بجمبسوت جريء.. جميلة عوض تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

بطلان لائحة الزمالك وعودة "العتال وجورج"

بـ الشيفون اللافت.. بشرى بإطلالة مثيرة للجدل بـ الجونة

دراسة صادمة بشأن تأثير مناعة القطيع على فيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟